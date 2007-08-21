Україна і Росія домовляються про обмін активами в нафтогазовій сфері (доповнено)

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявляє, що Україна і Росія ведуть переговори про можливі варіанти обміну активами в нафтогазовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.БАКУЛІН сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Рішень ми не ухвалюємо, але обговорюємо", – пояснив він, додавши, що "у нас є закон, що забороняє будь-яке відчуження газотранспортної системи".

За його словами, Україна і Росія обговорюють, "якими можуть бути варіанти входження України в російські надра в обсягу 50-55 млрд. кубометрів газу на рік, варіанти існують… Практично ми можемо забезпечити країну газом".

"І в цьому немає нічого поганого, якщо відкрито обговорювати це… Та інформація, яка у нас буде, ми дамо її на розгляд Кабінету міністрів і Верховній Раді… Входження до Росії не може бути без міжурядових угод", - наголосив Є.БАКУЛІН.

Голова "Нафтогазу" зазначив, що "переговори, які ми проводимо, враховують інтереси України".

Нагадаємо, в травні міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляв, що Україна з декількох запропонованих Росією варіантів за проектами видобутку газу вибрала два великі родовища, розташовані по трасі існуючих газопроводів.

Довідка УНІАН. 1 лютого ц.р. Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, якими російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії.

Опозиційні сили України виступили з критикою заяви.

6 лютого Ю.БОЙКО назвав політичними інсинуаціями заяви про передачу Росії в управління ГТС України. «Про передачу ГТС я не чув. Це політичні інсинуації, які не мають нічого спільного з прагматичною дійсністю», - сказав Ю.БОЙКО.

За словами міністра, Україна розглядає варіанти поглиблення стратегічного партнерства з Росією з дотриманням балансу інтересів економік обох країн. Ю.БОЙКО також заперечив можливість передачі газотранспортної системи України в управління Росії при збереженні української власності.

16 і 26 лютого Ю.БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР обговорили "деталі реалізації домовленостей щодо участі України в проектах з видобутку газу на території Росії".