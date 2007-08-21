Тимошенко: Україна має право зробити так, як Японія і Китай

Влада має стояти між великими корпораціями і людьми, заявляє лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, сьогодні у місті Новоселиця Чернівецької області, вона сказала: «Сьогодні в Україні, на жаль, великі корпорації і є владою».

«Чому Верховна Рада протягом 16 років не голосує за нормальні пенсії? Тому що 176 тисяч підприємств в Україні були приватизовані кількома клановими родинами, які й утворили ці великі корпорації. І будь-яке підняття пенсій чи інших соціальних виплат веде до зменшення їхніх доходів», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, лідер БЮТ звернула увагу на складність отримання кредитів для людей, які хочуть відкрити власну справу.

«Людина, яка хоче розпочати бізнес, не має звідки взяти стартовий капітал. Щоб отримати банківський кредит, необхідна застава. І якщо у людини немає що заставити, то вона ніколи не розпочне власного бізнесу», - сказала вона.

На думку лідера БЮТ, повинен існувати бізнес-план, і держава має виступати співгарантом для отримання кредиту. «Тільки в такому разі ми зрушимо ситуацію з мертвої точки», - наголосила вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що кредити повинні видаватися не під «драконівські відсотки», а під європейські 3-4%.

Лідер БЮТ також вважає, що «для майбутніх підприємців повинні видаватися не короткострокові кредити, коли людина не встигає повернути ні відсотки, ні кредит, а років на 10-15».

«Чому ми сьогодні маємо іншу ситуацію? Тому що в парламенті сидять банкіри, а не політики, які можуть побудувати гармонію в суспільстві», - вважає вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «крім БЮТ стати посередині між корпораціями і людьми ніхто не набереться мужності, тому що там дуже некомфортно, і це закінчується погано».

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що в той час, коли вона обіймала посаду віце-прем’єр-міністра, «від кланів було забрано в державний бюджет більше 10 млрд. гривень». «І закінчилося все тим, що нашу команду почали кидати у в’язниці», - сказала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, «якщо Японія в повоєнний період змогла подолати розруху і за короткий час відбудувати економіку, якщо Китай зробив свій економічний прорив, то Україна теж має право на український прорив».