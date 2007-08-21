Балога переживає, що Янукович у святому місці буде думати про грішне

Урочистості з нагоди 16-ї річниці Незалежності України, які пройдуть по всій країні, підтвердять єдність українського народу, його згуртованість навколо цінностей суспільства і держави, вважає керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами В.БАЛОГИ, глава держави Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що попри триваючу виборчу кампанію у ці дні політики мають відмовитися від взаємних критичних випадів і підтвердити відданість ідеалам самостійності та суверенітету своєї Вітчизни.

Саме тому, повідомив В.БАЛОГА, програма святкових заходів за участю Президента складена так, аби у них взяли участь, зокрема, і представники провідних політичних сил. «До молитви за Україну, яка пролунає вранці 24 серпня у стінах Софійського собору, запрошені урядовці, визначні громадські і культурні діячі, авторитетні філософи і просвітники, науковці, судді, лідери фракцій Верховної Ради п’ятого скликання. Сподіваюся, що і Віктор ЯНУКОВИЧ, і Юрій ЛУЦЕНКО, і Юлія ТИМОШЕНКО, і Андрій СТРИЖАК (голова Конституційного Суду), і Володимир ШАПОВАЛ (голова ЦВК) у Святій Софії думатимуть не про вибори, а про світлу долю своєї країни. Напевно, політики вознесуть слова молитви не за перемогу 30 вересня, а за краще майбуття українського народу».

Глава Секретаріату Президента також вказав, що центральне місце в програмі урочистостей займе виступ В.ЮЩЕНКА на Софійському майдані в Києві. «Глава держави звернеться до народу з посланням, світоглядні та державотворчі вектори якого виходять значно далі за масштаб ближчої перспективи. Президентські тези дадуть політичним лідерам, які слухатимуть промову Віктора ЮЩЕНКА, добру основу для роздумів і дій в ім’я країни. Зрештою, День Незалежності – це наше спільне свято, де партійні кольори не мають значення», – сказав В.БАЛОГА.