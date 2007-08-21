Єльяшкевич думає, що вороги Мельниченка нанесли серйозний удар

Партія вільних демократів сьогодні подала документи на реєстрацію у Центральну виборчу комісію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві представник Партії вільних демократів у ЦВК Олександр ЄЛЬЯШКЕВИЧ.

За його словами, до виборчого списку партії включено 87 осіб.

О.ЄЛЬЯШКЕВИЧ наголосив, що Партія вільних демократів не буде приєднуватися до жодної коаліції. “Ми йдемо в парламент, щоб у країні існувала реальна опозиція. Ми йдемо для того, щоб не дати можливості всім цим політичним монстрам, які сьогодні називаються нібито політичними партіями, безсоромно брехати своїм виборцям і грабувати український народ”, - заявив він.

За словами О.ЄЛЬЯШКЕВИЧА, члени його партії будуть проводити зустрічі з виборцями, агітаційні тури. “Повний арсенал засобів, який має будь-яка політична сила, буде використаний”, - запевнив він.

Говорячи про третій номер у виборчому списку партії Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА, О.ЄЛЬЯШКЕВИЧ висловив думку, що його хвороба співпала у часі з початком виборчої кампанії. “Мені здається, це моя версія, що ті, хто дійсно бажає, щоб Микола МЕЛЬНИЧЕНКО замовчав назавжди, вони дізналися про його плани брати участь у виборчій кампанії за списком вільних демократів і нанесли серйозний удар”, - сказав він.

О.ЄЛЬЯШКЕВИЧ також спрогнозував, що після того, як будуть підведені підсумки виборів, з якими певні сили через певні обставини не погодяться, конфліктність у суспільстві зросте. “У зв’язку з різким збільшенням конфліктності можна говорити про те, що робота майбутнього парламенту буде або паралізована, або, м’яко кажучи, дуже неефективною”, - сказав він.

Він прогнозує, що максимум через рік Україну очікує ще одна виборча кампанія.