Рудьковський не хоче возити бомби разом з пасажирами

Міністр транспорту і зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ вважає, що міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО “так і не навчився розмежовувати своє і державне майно”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, він сказав: „Лише так можна пояснити неадекватні закиди про те, що якась земля передається РУДЬКОВСЬКОМУ. Може, ГРИЦЕНКО думає, що в Міноборони все його, а от в Мінтрансі майно державне. Якщо особисті інтереси оборонного міністра суперечать планам розвитку аеропорту («Бориспіль»), то нехай так і скаже”.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також звернувся до А.ГРИЦЕНКА з проханням готуватись до засідань уряду. У такому випадку, переконаний М.РУДЬКОВСЬКИЙ, очільник оборонного відомства буде знати, що є плани розвитку державного підприємства “Міжнародний аеропорт „Бориспіль”. „Оскільки за часів КУЧМИ землю навколо аеропорту просто роздали, то тепер немає де розбудовувати головний аеропорт країни до рівня міжнародного хабу між Європою та Сходом”, - сказав він.

Проект постанови Кабміну, на яку посилається А.ГРИЦЕНКО, заявив міністр транспорту, підготовлено на вимогу європейської авіаційної влади. ”Ми повинні прибрати перевезення військової техніки з цього аеропорту, тому що одночасне перевезення пасажирів і озброєння підриває безпеку, авторитет і довіру до Борисполя, - вважає М.РУДЬКОВСЬКИЙ. - Не треба разом возити бомби і пасажирів. Для військових достатньо військових аеропортів”.

Він висловив припущення, що заяви А.ГРИЦЕНКА вмотивовані “страхом того, що наступним міністром транспорту може стати Віктор БОНДАР”. “Тоді дійсно ні в Міноборони, ні в державній власності загалом не залишиться ні землі, ні літаків, ні аеропорту. Коли я прийшов на посаду, то призупинив більше сотні готових пакетів документів про відчуження державного майна. Я так розумію, що людина хоче довести почату справу до кінця”, - заявив міністр транспорту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, міністр оборони А.ГРИЦЕНКО висловив переконання, що міністр транспорту М.РУДЬКОВСЬКИЙ не відповідає займаній посаді і замість вирішення нагальних питань залізниці намагається вирішувати майнові питання.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що однією з причин, чому він не може піти у відпустку на весь час виборчої кампанії, окрім контролю за військовими навчаннями, є необхідність бути присутнім на засіданні уряду, тому що є спроби «реалізувати майнові намагання».

«Чомусь того ж міністра РУДЬКОВСЬКОГО цікавить менше залізниця, а цікавить більше майно», - сказав А.ГРИЦЕНКО. За словами міністра, на останньому засіданні уряду він заявив сказав, що є неприпустимим, коли без належної підготовки на розгляд уряду виносяться важливі майнові питання.

«Наприклад, один із міністрів, дуже схожий на Миколу РУДЬКОВСЬКОГО, який за два дні до засідання уряду вніс на узгодження проект документу, згідно з яким він пропонує, говорячи неправду, забрати майно, яке належить авіаційній бригаді в Борисполі і українській авіатранспортній компанії, яка є в складі Міністерства оборони, передати пану РУДЬКОВСЬКОМУ», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За словами міністра оборони, в цьому зверненні на ім’я віце-прем’єра, «дуже схожого» на Андрія КЛЮЄВА, зазначається, що Міноборони виводить цю бригаду з Борисполя, тому все треба невідкладно віддати Мінтрансу.

«Це неправда. Ця бригада буде в Борисполі», - наголосив міністр оборони, додавши, що в цьому зверненні М.РУДЬКОВСЬКИЙ пропонує узгодити цей документ в дуже короткі терміни. “Але це не вдалося зробити, і не вдасться”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.

«Нехай він (М.РУДЬКОВСЬКИЙ) краще займається залізницею і надійністю транспортних перевезень», - додав він.