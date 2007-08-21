Президент повернув літак назад у Херсонський аеропорт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО продовжив свою робочу поїздку по Херсонській області.

Як передає кореспондент УНІАН, зробивши коло на літаку Ту-134 над лісами, що горять, в районі Костогризівського лісництва, Президент дав команду повернутися в Херсонський аеропорт.

За інформацією одного із заступників голови Херсонської облдержадміністрації, президентський літак сів в аеропорту Херсона, і президентський кортеж направився у бік лісової пожежі.

За фактом лісових пожеж Цюрупінська і Голопристанська районні прокуратури порушили кримінальні справи за ст. 245 Кримінального кодексу України (Знищення або пошкодження великих лісових масивів).

За останніми даними, в Херсонській області вогнем знищено вже понад 4000 га лісу, і пожежа продовжує розповсюджуватися.

Раніше офіційне Інтернет-представництво Президента повідомило, що Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку до Херсонської області та відбув до Києва.