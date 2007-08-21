Тимошенко з інтернету дізналася, що Ющенко кличе її на четвер

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО планує обговорити під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у четвер відмову представників «Нашої України» у Центральній виборчій комісії у реєстрації ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму щодо нової редакції Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона повідомила на прес-конференції в Чернівцях, зазначивши при цьому, що довідалася про заплановану на четвер зустріч з Президентом з Інтернет-видань.

Також Ю.ТИМОШЕНКО має намір обговорити з В.ЮЩЕНКОМ питання можливих фальсифікацій на дострокових виборах, а також як не допустити конфліктів між НУ-НС і БЮТ у виборчий і післявиборчий період.