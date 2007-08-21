Янукович і Путін зустрічалися сьогодні тричі

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив одноденний візит в Російську Федерацію і повернувся до Києва.

Як повідомляв УНІАН, в ході візиту В.ЯНУКОВИЧ відвідав підмосковне місто Жуковський, де на міжнародному авіаційно-космічному салоні «МАКС-2007» відбулася його зустріч з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ і першим віце-прем`єр-міністром РФ Сергієм ІВАНОВИМ.

Як передає кореспондент, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ і В.ПУТІН зустрічалися тричі. Коротка розмова прем`єр-міністра України і Президента Росії відбулася вранці після відкриття салону. Потім В.ПУТІН у супроводі В.ЯНУКОВИЧА і голови правління Державного авіабудівного концерну «Авіація України» Олега ШЕВЧЕНКА відвідав експозицію концерну, а в другій половині дня відбулася годинна зустріч В.ЯНУКОВИЧА і В.ПУТІНА, під час якої вони обговорили питання літакобудування і двостороннього економічного співробітництва.

Спочатку планувалося, що ця зустріч триватиме 30 хвилин.