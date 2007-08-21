Тимошенко підписала зобов`язання перед жителями гірських районів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у Чернівцях підписала з головою товариства "Гуцульщина" Вижницького району Чернівецької області Василем МАРЧУКОМ Зобов`язання перед жителями гірських населених пунктів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, при цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ці зобов`язання стосуватимуться Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської областей, а також Автономної Республіки Крим.

Перед підписанням документу Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що "у нашій Верховній Раді досить часто ставилося питання гірських населених пунктів, але жодного разу не було прийняте рішення".

Як йдеться у повідомленні, у Зобов`язаннях, складених, за словами лідера БЮТ, за ініціативи та силами представників гірських районів України, зокрема, зазначається, що Блок Юлії Тимошенко, усвідомлюючи необхідність соціального, економічного та культурного розвитку гірських населених пунктів, після формування депутатської фракції у Верховній Раді України VI скликання, зобов`язується прийняти зміни до Закону України "Про статус гірських населених пунктів щодо розширення переліку сіл, що належать до цієї категорії" за рахунок гірських населених пунктів Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької областей та Автономної Республіки Крим. Цими змінами передбачається змінити критерії віднесення населених пунктів до категорії гірських в частині щодо розташування населеного пункті над рівнем моря з 400 метрів і вище на 350 метрів і вище та розміщення 50 і більше відсотків сільськогосподарських угідь у межах цього пункту на схилах крутизною та 12 градусів і більше, а 9 градусів і більше. Це дасть можливість надати статус гірських багатьох населеним пунктам цих регіонів, зазначається у повідомленні.

Крім того, документом передбачається активізація програми газифікації гірських населених пунктів. Зокрема, БЮТ обіцяє сприяти газифікації в 2008-2012 роках сел у Вижницькому районі, до 2010 року –Путильського району, які знаходяться в північній частині та до 2015 року – в південній частині краю а також завершити до 2012 року газифікацію Сторожинецького району. Крім того, передбачається розпочати газифікацію Верховинського району Івано-Франківської області.

З метою забезпечення безперебійного постачання електричної енергії та опалення будинків БЮТ зобов’язується провести реконструкцію та модернізацію лінії електропередач за рахунок коштів державного бюджету і енергопостачальних компаній. Встановити пільговий тариф не електроенергію для жителів гірських районів на 25 відсотків менший від існуючого для жителів гірських районів, що не мають газопостачання. Крім того, БЮТ обіцяє виділяти кошти на будівництво нових та ремонт існуючих автомобільних гірських доріг та доріг, що з`єднують центри гірських районів з обласними центрами.

Як зазначається у Зобов’язаннях, БЮТ сприятиме залученню значних місцевих та закордонних інвестицій для розвитку рекреації та зимового туризму, що дасть змогу в гірських районах створити нові робочі місця.

Крім того, БЮТ обіцяє жителям гірських районів допомогти із залученням платоспроможних інвесторів для будівництва гірськолижних комплексів "Чорногора" в Івано-Франківській області, "Німчич" у с. Виженка і "Стіжок" в селищі Берегомет Чернівецької області.

Також БЮТ сприятиме у будівництві нових автомобільних митних переходів Україна – Румунія у Верховинському районі Івано-Франківської області, селі Шепіт Путильського району Чернівецької області.