Ющенко вимагає від Януковича усунути Шуфрича і доповісти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав прем’єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ телеграму щодо ситуації з лісовими пожежами у Херсонській області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у телеграмі, зокрема, Президент зазначає: “у зв`язку із ситуацією, що склалася у Херсонській області внаслідок сильних пожеж, які продовжуються і на сьогоднішній день, звертаю Вашу увагу на некомпетентність міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи пана ШУФРИЧА, який не знає реального стану справ, не в змозі організувати роботу з ліквідації пожежі та дезінформував з цього питання Президента України”.

Президент вимагає від прем’єр-міністра терміново організувати узгоджену роботу відповідних підрозділів Міністерства оборони України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи для вжиття вичерпних заходів з гасіння пожежі.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголошує на необхідності прийняти рішення про відсторонення Н.ШУФРИЧА від виконання обов`язків міністра та в установленому порядку порушити питання про звільнення його з посади як такого, що неспроможний забезпечити доручену ділянку роботи.

Про вжиті заходи В.ЯНУКОВИЧ має доповісти Президентові особисто.