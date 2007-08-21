Ющенка обурило, що Шуфрич намагався його обдурити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у ці хвилини перебуває безпосередньо на місці стихійного лиха в Херсонській області, де особисто ознайомлюється з тим, як відбувається гасіння лісової пожежі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЮЩЕНКО дав доручення керівництву штабу з ліквідації пожежі задіяти всі можливі механізми та засоби для локалізації та ліквідації загоряння.

Як зазначається у повідомленні, Глава держави вважає дії уряду в даній ситуації неефективними та неоперативними і вимагає вжити всіх заходів для ліквідації пожежі в Херсонській області. Зокрема, наголошується, що під час обльоту місця стихійного лиха Президент не побачив жодної одиниці техніки, задіяної на пожежегасінні.

Як повідомляв УНІАН, Президент України, відбувши після робочої поїздки у Херсонську область до Києва, вимушений був повернутися назад після того, як з борта літака він побачив побачив лісову пожежу на великій площі, хоча буквально перед відльотом міністр із питань надзвичайних ситуацій Н.ШУФРИЧ відрапортував Президентові про локалізацію вогнищ займання і успішне приборкання вогняної стихії в області.