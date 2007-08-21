Василь Кисельов: зрадив не Мороз, зрадив Ющенко

Лідер Кримської організації Партії регіонів, народний депутат Верховної Ради України V скликання Василь КИСЕЛЬОВ стверджує, що після дострокових виборів формат коаліції у ВР України не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, В.Кисельов заявив сьогодні журналістам в Сімферополі, що Соціалістична партія України пройде на дострокових виборах до парламенту країни, і формат коаліції не зміниться. «Те, що соціалісти пройдуть до парламенту, у мене ніяких сумнівів не немає. Те, що у нас буде коаліція створена в тому ж форматі (як у парламенті V скликання – УНІАН), у мене теж ніяких сумнівів немає», - відзначив він.

На запитання, чи не бояться «регіонали», що лідер СПУ Олександр МОРОЗ після виборів знову може пристати до «помаранчевих сил» і зрадить «біло-блакитних», як колись зрадив «помаранчевих», В.Кисельов відповів, що не вважає О.Мороза «зрадником». «Коли МОРОЗ, борючись проти диктатури КУЧМИ, стояв разом з ЮЩЕНКОМ на Майдані, то, відзначте, він жодного разу не був в оранжевому шарфику, - обурився В.Кисильов. - Так от, я хочу сказати, що коли ЮЩЕНКО одержав з рук МОРОЗА президентський жезл, то ЮЩЕНКО зрадив ідеали Майдану, розтоптав Конституцію, затіяв скасування конституційної реформи і, що найстрашніше, поставив країну на межу громадянської війни. Я впевнений, що МОРОЗ вчинив абсолютно правильно».