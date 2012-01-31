«Борги тягнуть», але Азаров продовжує обіцяти інфляцію не вище 9%

Україна зможе виконати всі боргові зобов`язання, очікувані в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав сьогодні, 31 січня, в ході участі в засіданні Ради підприємців при Кабінеті міністрів.

«Борги наші тягнуть нас, як то кажуть, але ми розрахуємося з боргами, вже такий графік є у нас і ми розрахуємося з боргами», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому М.АЗАРОВ у черговий раз зазначив, що в 2012 році зростання ВВП можливе на рівні 5%, а інфляція не перевищить однозначного числа.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що 2012 рік може принести позитивні економічні результати. «2012 рік із точки зору й розвитку внутрішнього ринку та зовнішніх ринків має певні ризики. Але разом із тим ми дивимося достатньо позитивно на цей рік», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня прем`єр заявив, що вважає головним досягненням 2011 року припинення нарощування державного боргу України.

23 грудня минулого року М.АЗАРОВ повідомив, що Україна в 2011 році заплатила за зовнішніми боргами близько 90 млрд. грн.

М.АЗАРОВ зазначив, що, незважаючи на достатньо складні умови, що зокрема стосуються ціни на газ і боргових зобов`язань, Україні вдалося виконати свої зобов`язання перед міжнародними кредиторами.

Раніше М.АЗАРОВ заявляв, що уряд із 2013 року планує почати скорочувати державний борг України.