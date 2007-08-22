Луценко не дозволить ”вбити клин” між БЮТ і НУ-НС

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що не дозволить нікому вбити клин між БЮТ і НУ-НС.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на мітингу перед жителями міста Жовті Води Дніпропетровської області.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, сьогодні всі соціологічні опитування показують, що демократичні політичні сили мають всі шанси створити більшість в новому парламенті.

«Я запевняю, що нікому не дозволю вбити клин між БЮТ і НУ-НС, які є політичними союзниками», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.