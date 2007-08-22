Якби вислови Ющенка стосувалися тільки Шуфрича, той промовчав би...

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ наголошує, що “під час візиту до штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Херсонській області Віктор ЮЩЕНКО високо оцінив дії пожежних”. Про це він заявив сьогодні у Кіровоградській області, відповідаючи на запитання журналістів, які були присутні і особисто чули слова подяки рятувальникам від Президента, як могло так статися, що кількома годинами пізніше В.ЮЩЕНКО дав дуже низьку оцінку діям МНС щодо гасіння пожежі у Херсонській області, як це сказано у повідомленнях ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за словами Н.ШУФРИЧА, “ми захистили 5 населених пунктів, локалізували пожежу, фактично її загасили. Під час моєї розмови з В.ЮЩЕНКОМ, він подякував і відзначив високий рівень підготовки рятувальників”.

“Особисто я, - наголосив міністр, - пишаюся ними, вдячний за ту самовіддану роботу, яка була зроблена ними вчора, сьогодні вночі і продовжується зараз. І я нікому не дозволю спекулювати на безпеці наших громадян та збережені добробуту нашої країни”. На переконання Н.ШУФРИЧА, “ті вислови, які пізніше сказав В.ЮЩЕНКО журналістам, ображають тих людей які, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, не дозволили вогню перекинутися на населені пункти”.

За словами міністра, “якби це стосувалося мене особисто, я би проігнорував та промовчав би щодо цієї оцінки, але це стосується рятувальників, які самовіддано ліквідували цю надзвичайну ситуацію і реальну загрозу. Вони робили це не заради Президента, хто б ним не був, а заради людей. І завдання, яке було на них покладене – виконане”.