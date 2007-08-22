Януковича представили наступникові Путіна

Вчорашня зустріч прем`єр-міністра Віктора Януковича з президентом Росії Володимиром Путіним тет-а-тет тривала більше години. І оскільки, окрім президента, Янукович зустрічався саме з віце-прем`єром Сергієм Івановим, а не з Фрадковим, подейкують, що таким чином, Володимир Путін дав зрозуміти українському прем`єрові, хто ж врешті-решт стане наступним президентом Росії, пише «Сегодня».

Під час демонстративно-показових польотів російських ассів — пілотажних груп «Російські витязі», «Стрижі», «Беркути» і «Чорні акули» український прем`єр сидів неподалік від російського президента, за спиною Сергія Іванова.

Наступного разу дороги Путіна і Януковича перетнулися біля стенду госконцерна "Авіація України". Розробками українських конструкторів президент і прем`єр милувалися хвилин десять. Російський президент особливо зацікавився літаком АН-32П, за допомогою якого гасять пожежі, і навіть запитав у Януковича, скільки води він може брати з собою. Відповідь "7-8 тонн" його вразила.

Під час перегляду відбулася цікава історія. Особистий оператор прем`єра зачепився сорочкою за одну з моделей літаків. Побачивши це, Путін із словами «обережно, обережно, не порвіть сорочку» допоміг відчепити оператора.