Кузьмук бачив Шуфрича у справі: Ющенко має заспокоїтися

Віце-прем`єр-міністр Олександр КУЗЬМУК не бачить підстав для звільнення міністра з надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів після церемонії вшановування пам`яті міліціонерів, загиблих під час виконання службових обов`язків.

О.Кузьмук зазначив, що йому не ясні мотиви, за яких Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся з проханням звільнити Н.ШУФРИЧА «Я просив би заспокоїтися з приводу цього, дати можливість міністрові виконувати функціональні обов`язки, які на нього покладені», - закликав віце-прем`єр.

О.КУЗЬМУК висловив упевненість в професіоналізмі Н.ШУФРИЧА: «У мене немає сумнівів, я його бачив (Н.Шуфрича) у справі, він все виконає».

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Президент України направив прем`єр-міністрові Віктору ЯНУКОВИЧУ телеграму у зв`язку з ситуацією з лісовими пожежами в Херсонській області.

У телеграмі В.ЮЩЕНКО звертає увагу «на некомпетентність міністра України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи пана ШУФРИЧА, який не знає реального стану подій, не в змозі організувати роботу з ліквідації пожежі і дезінформував з цього питання Президента України”.

В.ЮЩЕНКО зазначає необхідність прийняти рішення про усунення Н.ШУФРИЧА від виконання обов`язків міністра і в установленому порядку поставити питання про звільнення його з посади як нездатного забезпечити доручену ділянку роботи.