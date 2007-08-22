Цушко просить колег ”закрити рота” та ”не фігурувати перед камерами”

Міністр внутрішніх справ, кандидат в депутати від СПУ Василь ЦУШКО з 25 серпня йде в передвиборну відпустку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів після церемонії вшанування пам`яті міліціонерів, загиблих під час виконання службових обов`язків.

За словами В.ЦУШКА, відпустка триватиме до закінчення виборів, після яких він знов має намір повернутися на роботу.

Крім того, В.ЦУШКО закликав своїх колег-міністрів «не займатися дурницями», і якщо вони балотуються в депутати – дотримуватися закону.

«Не треба знову дурити народ. Одне говорять з трибуни, з телебачення, інше роблять насправді. Йдіть, панове, у відпустку і агітуйте народ. Якщо немає, тоді закрийте рота, і не фігуруйте, перед телекамерами зокрема. А то знову дуримо, а потім боремося за справедливість. Чомусь найбільші борці за справедливість намагаються обдурити народ», - сказав В.ЦУШКО.