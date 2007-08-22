Тимошенко сподівається, що цього разу НУ ”не буде діяти на два фронти”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що її Блоку та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” для формування нового уряду після дострокових виборів буде достатньо двох-трьох днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила 21 серпня на прес-конференції у Чернівцях.

Вона зазначила, що її політична сила та «Наша Україна» давно підписали угоду про те, що “ми будемо робити у владі і на той випадок, якщо будемо в опозиції”. «І я сподіваюся, що наші союзники цього разу не будуть діяти на два фронти, а буде у них чітка позиція. І це дозволить сформувати уряд за 2-3 дні», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона підкреслила, що якщо БЮТ за результатами дострокових виборів здобуде 226 депутатських мандатів, то «для формування коаліції і уряду їй знадобиться одна-дві години».

На запитання кореспондента УНІАН, чи готова БЮТ бути в опозиції, якщо не виграє вибори, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «в такому випадку моїй політичній силі краще і совісно буде перебувати в опозиції, аніж входити у бандитську коаліцію з Партією регіонів. Тому цього ніколи не буде».

Говорячи про необхідність скасування пільг для чиновників, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що перше, що зробить новий демократичний уряд - «знову відбере пільги у екс-президента Леоніда КУЧМИ, які йому повернув нинішній прем’єр Віктор ЯНУКОВИЧ». Лідер БЮТ сподівається, що Президент Віктор ЮЩЕНКО підтримає цей крок.

Ю.ТИМОШЕНКО також попередила уряд В.ЯНУКОВИЧА, що вона не буде настільки толерантна, як В.ЮЩЕНКО, і не допустить амністії, а перевірить усі зловживання цього уряду. За її словами, Рахункова палата України сьогодні фіксує посилені темпи наростання зловживань, зокрема, 400 мільйонів шахтарських та 32 мільйонів освітянських грошей використано не за призначенням. «І за це треба буде декому відповісти», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.