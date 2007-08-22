Кузьмук до Януковича не піде - інших справ вистачає

Віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК не братиме участі в сьогоднішньому виїзному засіданні Кабінету Міністрів, яке пройде в Полтаві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам в Києві після церемонії вшанування пам`яті міліціонерів, загиблих під час виконання службових обов`язків.

«У мене інші сьогодні заходи, перш за все, в Міністерстві внутрішніх справ, а потім - у Харкові», - сказав О.КУЗЬМУК.

Нагадаємо, що на сьогодні заплановано виїзне засідання Кабінету Міністрів під головуванням прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, яке має відбутися у Полтаві, у приміщенні обласної державної адміністрації о 13.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.

Передбачається, що В.ЯНУКОВИЧ вилетить до Полтави сьогодні о 9-й і в першій половині дня ознайомиться з роботою СП “Нібулон” (с. Решетилівка), відвідає агрофірму “Подоляко” (Полтавський район), а також ознайомиться з роботою однієї з центральних районних котелень у Полтаві.