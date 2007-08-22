Ющенко поїхав до Рівненської та Житомирської областей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденною робочою поїздкою до Рівненської та Житомирської областей.

Як повідомляє прес-служба Президента, головна мета робочих поїздок регіонами України, запланованих Главою держави упродовж серпня – вересня ц.р., – донести свої соціальні ініціативи безпосередньо до народу.

Як передбачається, В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистому відкритті дитячого будинку сімейного типу у с. Гульськ Житомирської області, поспілкується з військовослужбовцями 30-ї окремої механізованої бригади і членами їх родин (м. Новоград-Волинський, Житомирська область) та зустрінеться з громадою міста Корець (Рівненська область).

Також Президент планує ознайомитися з ходом бойової підготовки та навчально-методичною базою 12-го інженерного полку 8-го Армійського корпусу.

Під час поїздки В.ЮЩЕНКО огляне Корецький жіночий Свято-Троїцький монастир.

Заплановано також коротке спілкування Президента з представниками ЗМІ.

У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжує заступник глави Секретаріату Президента В.БОНДАР.