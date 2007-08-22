Луценко пропонує дресирувати владу як собаку Павлова

«За останній рік я проїхав майже всю Україну і побачив, що людей не турбує те, чим бавляться політики під куполом. Людей не хвилює розподіл повноважень, їх турбують звичайні людські проблеми: зарплати, пенсії, медицина, освіта та робочі місця», - сказав під час мітингу у Кривому Розі лідер Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій Луценко, повідомляє прес-служба блоку.

Головним завданням «Нашої України – Народної Самооборони» у наступному парламенті Луценко назвав антикримінальний наступ, «адже у всьому світі будь-які політики брешуть і зраджують якщо не відчувають контролю громадськості». В той же час, лідер Блоку висловив сподівання змінити таку ситуацію на виборах 30 вересня. «Владу потрібно контролювати, дресирувати як собаку Павлова», - переконаний він.

Луценко також розкритикував діяльність нинішнього Кабінету міністрів, зокрема Міністра Рудьковського. Він нагадав про низку залізничних аварій, що останнім часом занадто часто трапляються в Україні. «За рік свого урядування Янукович вирішив лише дві одвічні проблеми – дурні та дороги. Він об’єднав їх в одну – зробив Рудьковського Міністром транспорту та зв’язку», - стверджує Луценко. За його словами, Рудьковський «перевершив Ковпака у соціалістичному змаганні, хто більше потягів пустить під відкіс». «На превеликий жаль, прем’єр не відправив Міністра транспорту та зв’язку у відставку, такі як Янукович своїх не здають», - зазначив лідер Блоку. «Проте цю систему кругової поруки можна зруйнувати скасувавши депутатську недоторканість, чого й вимагає народ, Президент та Блок «Наша Україна – Народна Самооборона», - запевнив Луценко зі сцени у Кривому Розі.