Кабмін звинувачує Посольство України в РФ у саботажі візиту Януковича

Керівник протоколу прем’єр-міністра України Юрій ЛАДНИЙ заявляє, що співробітники Посольства України в Російській Федерації фактично перешкоджали підготовці та проведенню робочого візиту глави уряду Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви 21 серпня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі у Кабміну.

“У нас є всі підстави вважати, що такі дії Посольства пояснюються не стільки недбалістю при виконанні службових обов’язків, як свідомим бажанням зробити все, щоб зірвати підготовку важливого міжнародного заходу глави виконавчої влади України”, - заявив Ю.ЛАДНИЙ.

Більше того, додав він, “ми не виключаємо, що відповідні інструкції щодо перешкоджання візиту Посольство отримало з Києва”.

Зокрема, за словами Ю.ЛАДНОГО, “наше дипломатичне представництво не направило Міністерству закордонних справ Росії остаточну програму, що ледь не призвело до серйозних зривів виконання програми візиту”. Також, стверджує він, “Посольство не забезпечило доступ своїх співробітників, які безпосередньо відповідали за різні важливі аспекти візиту, до місця проведення зустрічей та інших заходів за участю глави Уряду України”.

Крім того, заявив Ю.ЛАДНИЙ, “у нас є достовірна інформація, що керівництво Посольства в переддень візиту вимагало від своїх співробітників написати пояснювальні записки про те, на яких підставах вони сприяли роботі передової групи Кабінету Міністрів України у підготовці візиту”.