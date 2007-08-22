Балога: президентська недоторканність захищає не Ющенка...

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що недоторканність Президента захищає інститут влади, а не окрему людину.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, про це він заявив, коментуючи низку останніх політичних заяв про необхідність позбавити недоторканності, поряд із народними депутатами, і Президента України.

За словами В.БАЛОГИ, “ініціатива Президента України щодо скасування необмеженого депутатського імунітету та пільг, яку активно підхопили демократичні сили, водночас викликала хвилю безглуздих спекуляцій і пересмикувань з боку урядово-коаліційного табору”. На його думку, “це нісенітниця, яка стала наслідком надмірної енергійності хвацьких діячів із Партії регіонів”.

“У своєму популістському пориві вони нагадують марафонців, які після перетину фінішної лінії ще біжать із сотню метрів за інерцією. Задум цих політкреативників полягає у примітивній, лобовій дискредитації благородної ідеї”, - переконаний керівник Секретаріату Президента.

За словами В.БАЛОГИ, «регіонали» закинули суспільству порожню ідею проведення позачергової сесії парламенту для внесення відповідних змін до Конституції. При цьому він нагадує, що Верховна Рада п’ятого скликання втратила повноважність, “тому ніякі сесії – ні чергові, ні позачергові – неможливі”.

Водночас, зазначає В.БАЛОГА, “окремі не вельми юридично підковані діячі ПР говорять про негайне скасування недоторканності з чисто дитячою безпосередністю й оптимізмом. Людей свідомо і цинічно обдурюють, закидаючи палким прихильникам відмови від імунітету небажання цього робити прямо зараз і отут. Так втілюється груба технологія заплутування виборців”.

У цьому зв’язку керівник Секретаріату зазначає, що блок «Наша Україна – Народна самооборона» добровільно відмовився від будь-якого привілейованого захисту в новій Верховній Раді. “Кандидати в народні депутати від НУ-НС публічно підписалися за відмову від недоторканності, триває ініційований блоком збір підписів громадян за відповідну зміну Конституції”, - нагадує В.БАЛОГА. Особливо комічними на тлі цих реальних дій В.БАЛОГА вважає “декларації урядово-коаліційного ансамблю про скасування недоторканності міністрів, адже ані Конституція, ані жоден інший законодавчий акт не наділяють урядовців таким захистом”.

В.БАЛОГА також наголошує на контрпродуктивності ідеї позбавлення імунітету Президента України. “Принциповий момент: президентська недоторканність захищає не Віктора ЮЩЕНКА, а інститут влади в державі, тоді як депутатська недоторканність оберігає одного парламентарія. Втім, у сукупності дія такої норми перетворює на безкарну касту весь парламент. Стаття 80 Конституції, підкреслюю, прямо гарантує депутату недоторканність, а неможливість притягнення його до відповідальності без згоди Верховної Ради створює другу лінію захисту від кари закону”, - пояснив він.

Керівник президентського Секретаріату також роз’яснив, що Глава держави не має абсолютного імунітету від відповідальності за порушення законів, оскільки в Конституції передбачено усунення Президента з посади в порядку імпічменту, ця процедура докладно виписана і цілком відповідає сучасним нормам розвиненої демократії.

“Тому всілякі закиди з цього приводу беззмістовні і розраховані на не вельми вдумливих людей”, - заявляє В.БАЛОГА.

При цьому, він висловлює впевненість, що “мудрі українці розуміють, де в цьому питанні істина, а де підступне лукавство”.