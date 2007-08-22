ПР: люди Ющенка не пустили губернаторів до Януковича

Партія регіонів заявляє, що Секретаріат Президента не дав можливості 7 главам обласних державних адміністрацій взяти участь у сьогоднішньому виїзному засіданні Кабінету Міністрів у Полтаві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

За даними прес-служби, “сім керівників облдержадміністрацій з центральних областей України повинні були 22 серпня взяти участь у виїзному засіданні Кабміну, на якому вирішуються питання, пов’язані з осінньо-польовими роботами та підготовкою до зими”.

Однак, стверджують у Партії регіонів, “напередодні ввечері вони отримали термінові телефонограми, в яких Секретаріат Президента зобов’язував їх у той же день і в той же час бути на виставці „Барвиста Україна”.

Таким чином, підсумовують автори повідомлення, “керівникам областей знову не дали можливості працювати над питаннями, які є життєво-необхідними для людей в їхніх регіонах”.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з нагоди 16-ї річниці Незалежності України на території Національного комплексу «Експоцентр України» з 22 по 25 серпня пройде загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна».