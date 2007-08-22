Януковича представили наступникові Путіна

На міжнародний авіакосмічний салон «МАКС-2007» в підмосковному Жуковському прем`єр-міністр України Віктор Янукович прибув не тільки заради того, аби відіграти роль високого гостя. Президент РФ Володимир Путін протягом одного виставочного дня тричі спілкувався з українським прем’єром. Найтриваліша з цих трьох зустрічей проходила у присутності віце-прем`єра РФ Сергія Іванова. Подейкують, що Путін скористався нагодою представити Януковича своєму наступникові...

Фото Андрія Мосієнка / УНІАН