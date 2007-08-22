Янукович зажадав від Шуфрича звіту

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру з питань надзвичайних ситуаціях Нестору ШУФРИЧУ надати на виїзному засіданні уряду в Полтаві інформацію про ситуацію в Херсонській області, що виникла у зв`язку з лісовими пожежами.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення В.ЯНУКОВИЧ дав сьогодні під час виїзного засідання Кабміну в Полтаві.

«Я бачу, що з`явився Нестор Іванович ШУФРИЧ, який повернувся з Херсонської області. Я попрошу вас підготуватися і представити інформацію про стан справ у Херсонській області, і якщо є необхідність, щодо інших регіонів, постраждалих від стихійного лиха», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Президент України направив прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ телеграму у зв`язку із ситуацією з лісовими пожежами в Херсонській області.

У телеграмі В.ЮЩЕНКО звертає увагу «на некомпетентність міністра України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи пана ШУФРИЧА, який не знає реального стану справ, неспроможний організувати роботу з ліквідації пожежі і дезінформував з цього питання Президента України”.

В.ЮЩЕНКО відзначає необхідність ухвалити рішення про усунення Н.ШУФРИЧА від виконання обов`язків міністра і в установленому порядку порушити питання про звільнення його з посади як нездатного забезпечити доручену ділянку роботи.