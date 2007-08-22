Ющенко: Шуфрич зробив хроніку на вибори і залишив поле бою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що вчора особисто висловив своє незадоволення непрофесійною роботою міністра з надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА та міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО. Про це В.ЮЩЕНКО заявив журналістам сьогодні під час робочої поїздки по Житомирській області.

“Вчора у нас була дуже серйозна розмова з прем’єром. Я говорив про те, що я дуже незадоволений роботою і одного міністра, і другого. Знаєте, нам вже вистачить організовувати цю політичну поруку людей бездарних для організації цієї справи. Вистачить тримати піарщиків, люди повинні тут бути професійними”, - наголосив Президент.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЮЩЕНКА, керівництво транспортом і Міністерством з надзвичайних ситуацій здійснюється непрофесійними людьми. “Немає системної реакції на події, які відбуваються в країні”, - сказав Президент, додавши, що його вразив учорашній приклад у Херсонській області. “Міністр з надзвичайних ситуацій, власне кажучи, покидає поле бою, летить у Київ, перед цим зібрав журналістів, організував двічі показовий політ літака, хроніку зробив на вибори і поїхав”, - обурився Президент. При цьому, В.ЮЩЕНКО додав, що йому не зрозуміло, як профільний міністр міг залишити сім бригад пожежників з непогашеною пожежею і полетіти в Київ. Президент порівняв це з тим, щоб офіцер покинув солдат на полі бою.

В.ЮЩЕНКО вважає, що це свідчить про ставлення міністра до своєї професії. “Оце флюгерство, оце втрата того професійного духу, який, до речі, завжди був і, зокрема в Міністерстві транспорту. Але він вже втрачений. І тому ми почали жити по системі планових пожеж. Вони відбуваються, як правило, в режимі очікування”, - наголосив Президент.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, вчора його вразило технічне забезпечення тих, хто гасив пожежу. “З такими засобами, з таким ставленням до матеріально-технічної бази цих підрозділів нам ще дуже довго доведеться чекати покращення ситуації”, - сказав Глава держави, наголосивши, що галузь на сьогодні є занедбаною, а керівництво міністерства не хоче концентрувати свої зусилля для її розбудови.

В.ЮЩЕНКО також наголосив, що Україна ще довго відчуватиме наслідки трагедії, яка відбувається на Херсонщині. Президент зауважив, що ліс, який сьогодні горить, був посаджений протягом багатьох десятиліть штучно, навколо єдиної в Європі пустелі з сипучими пісками, і після того, як ліс знищено, Україна матиме проблеми з цими сипучими пісками.

Президент назвав державним злочином те, що допустили займання такого важливого лісу, і не змогли вчасно подолати наслідки. “Це не рядовий ліс, і нам доведеться дорого боротися з тими пісками і надзвичайно дорого відновлювати оті кущі із сосни, бо там іншого не росте”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.