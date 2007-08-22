Луценко: Цушко довів МВС до катастрофи

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що нинішній глава МВС Василь ЦУШКО “довів МВС до катастрофи» і його потрібно усувати з цієї посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Дніпропетровську.

Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, В.ЦУШКА, «який довів МВС до катастрофи», «треба усувати від цього важливого державного організму».

Ю.ЛУЦЕНКО порадив В.ЦУШКУ опікуватися не політикою, а проблемами МВС.

«Пану ЦУШКУ варто було б не робити гучні заяви, а хоч щось зробити з криміногенною ситуацією, варто було б зайнятися своїм відомством, а не грати в «лежачого поліцейського», який опікується сьогодні більше політикою, ніж міністерством», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.