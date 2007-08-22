Херсонська міліція знайшла чоловіка, який підпалив ліс

Працівники правоохоронних органів Херсонської області затримали людину, яка причетна до підпалу лісу, внаслідок чого виникли одна з наймасштабніших лісових пожеж останнього часу в регіоні. Про це сьогодні на прес-конференції журналістам повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ.

«Мене повідомили, що правоохоронці затримали безробітного місцевого жителя, який причетний до підпалу лісу, та однієї з наймасштабніших лісових пожеж останнього часу. Він вже дає свідчення», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, за словами губернатора, слідство ще триває, і говорити, що 100-відсотково відомий винний у найбільшій за останні 10 років пожежі в області, зарано.

При цьому голова ОДА зауважив, що пожежа набула великих масштабів не лише з вини цієї людини, а й через непрофесіоналізм місцевих працівників МНС та державного комітету лісового господарства.

«На жаль, підтверджуються данні про непрофесійні дії осіб, які відповідальні за ліс та гасіння пожежі, – після виїзду на місце пожежників, які загасили верхи вогнища, вже на другий день звідти при сильному вітрі розпочалася лісова пожежа, яка «накрила» 1,6 тис. га лісів», - зазначив Б.СІЛЕНКОВ, додавши, що за фактами безгосподарності вже відкриті кримінальні справи.