Партія регіонів знає, кому Шуфрич став кісткою в горлі

Партія регіонів вимагає від Президента Віктора ЮЩЕНКА та його Секретаріату “припинити цькування” міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

Автори заяви висловлюють “рішучий протест проти використання Президентом України стихійного лиха з метою передвиборного піару”.

“Спектакль, який влаштувала президентська команда у Херсонській області, коли Президент розвернув свій літак, щоб начебто особисто гасити пожежу, нагадує відому картину, на якій зображений „Ленин с бревном”, йдеться у заяві.

Наступні кроки Президента і його вимоги звільнення міністра Н.ШУФРИЧА “регіонали” розцінюють як спроби дискредитувати політика, який є п’ятим номером у списку Партії регіонів.

“Ми рішуче заявляємо, що не дозволимо нікому – ні главі держави, ні його нашіптувачам зводити рахунки з чесними людьми лише за те, що вони інколи не приховували і не приховують своїх політичних поглядів”, - наголошується в заяві.

На переконання членів Партії регіонів, “Нестор ШУФРИЧ - професійний відповідальний міністр і дуже популярний у народі політик. І те, що він для президентського оточення – як кістка в горлі, абсолютно не означає, що ми дозволимо розправу над ним”.

Партія регіонів вимагає “припинити втручання Президента у передвиборний процес і використання адмінресурсу на користь пропрезидентської політичної сили”.

“У разі продовження цієї брутальної практики залишаємо за собою право звернутися до народу, який дасть сувору оцінку діям глави держави та його оточення”, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Президент України направив прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ телеграму з вимогою звільнити Н.ШУФРИЧА від виконання обов`язків міністра як нездатного забезпечити доручену ділянку роботи.