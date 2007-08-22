Тимошенко підготувала для Ющенка 4 запитання

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО під час завтрашньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ планує обговорити чотири принципові питання. Про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами лідера БЮТ, перше питання стосується проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції. “Я хочу з’ясувати, чому представники “Нашої України”, які працюють в ЦВК, проголосували проти узгодженої позиції, коли ми прийшли реєструвати ініціативні групи для проведення референдуму”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, лідер БЮТ має намір порадитися з Президентом, як на рівні нормативних документів захиститися від фальсифікацій, які , на її переконання, матимуть місце на цих виборах за рахунок голосування вдома та утруднення процедури голосувати людям, які перебувають за кордоном.

“Ще я б хотіла з’ясувати, як все ж таки на виборах працюють наші два блоки. Чи дійсно це є система непоборювання, а, можливо, навіть підтримка, для того, щоб ми мали можливість створити більшість в парламенті”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Це питання лідер БЮТ має намір порушити у зв’язку з тим, що, за її словами, “є приклади того, що в деяких регіонах не дуже щиро виконуються домовленості про ведення агітаційної кампанії на принципах непоборювання одне одного”.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО хочу з’ясовувати, чи мають хоч якісь підстави розмови про створення широкої коаліції. “Хочу сказати Президенту, що наша політична сила ні в яких широких коаліціях не буде, які б посади нам не пропонували. Для нас це нецікаво”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийме лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО на її прохання. Як повідомила прес-служба глави держави, зустріч розпочнеться о 15-й годині.