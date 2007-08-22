Кириленко втішений, що Янукович думає так само

Голова політради блоку «Наша Україна – Народна самооброна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає фракцію Партії регіонів у Харківській міській раді скликати позачергову сесію і спільно з фракціями “Наша Україна” і БЮТ проголосувати за недовіру, а значить - і відставку міського голови Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Харкові.

При цьому В.КИРИЛЕНКО зауважив, що він «втішений, що декілька днів назад, перебуваючи у Харкові, прем’єр-міністр ЯНУКОВИЧ також не схвально відгукнувся про діяльність міського голови Харкова».

За словами В.КИРИЛЕНКА, спільне голосування за висловлення недовіри М.ДОБКІНУ стане «реальним політичним підтвердженням слів ЯНУКОВИЧА», а завтра Харків зможе святкувати «не тільки річницю визволення від німецько-фашистських загарбників, але й день визволення міста від ДОБКІНА».