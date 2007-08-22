Яценюк покарає дипломатів навіть за одну соту долю правди

Міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК обіцяє застосувати жорсткі заходи, якщо підтвердиться інформація про перешкоджання Посольства України в Росії у проведенні візиту до Москви прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це А.ЯЦЕНЮК заявив в інтерв’ю радіо “Свобода”.

За словами міністра, сьогодні увечері їде робоча група до Москви, і після цього буде ухвалено об’єктивне рішення.

«Я щиро сподіваюсь що цього не було, але якщо буде підтверджено хоча би на одну соту долі, що була певна протидія керівнику виконавчої гілки влади, я буду змушений прийняти надзвичайно жорсткі заходи», – заявив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України розпочало службове розслідування щодо звинувачень служби протоколу уряду на адресу українського посольства в Росії у перешкоджанні візиту до Москви Віктора ЯНУКОВИЧА 21 серпня.