Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє оприлюднити декларацію про свої доходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістам у Полтаві після завершення виїзного засідання уряду.

«Я завжди оприлюднював свої доходи, вони прозорі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду наголосив, що всі посадовці повинні оприлюднювати свої доходи. «Це не має бути таємницею», - додав він.

Тим часом, В.ЯНУКОВИЧ не уточнив планованих термінів публікації декларації про свої доходи.