Янукович обіцяє оприлюднити декларацію про свої доходи
17:39, 22 серпня 2007Політика
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Терміни прем`єр не уточнив
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє оприлюднити декларацію про свої доходи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістам у Полтаві після завершення виїзного засідання уряду.
«Я завжди оприлюднював свої доходи, вони прозорі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Глава уряду наголосив, що всі посадовці повинні оприлюднювати свої доходи. «Це не має бути таємницею», - додав він.
Тим часом, В.ЯНУКОВИЧ не уточнив планованих термінів публікації декларації про свої доходи.
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