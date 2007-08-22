Янукович переїде в будинок, якого він ще не бачив

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір переїхати з резиденції «Межигір`я» в селищі Нові Петрівці Вишгородського району в Пущу-Водицю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістів в Полтаві після завершення виїзного засідання уряду.

«Резиденція «Межигір`я» тривалий час в занепаді, на її утримання виділялися великі кошти. Але будинок був в аварійному стані, тому було прийнято рішення знести його і прилеглі будівлі. Я одержав пропозицію жити в Пущі-Водиці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що ще не бачив будинок, який йому запропонували. «Є будинок, який я ще не бачив, я його подивлюся, приведу в порядок і потім вас запрошу», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ журналістам.

При цьому глава уряду підкреслив, що є прихильником скорочення витрат на утримання державних резиденцій і дач. «Це питання багато раз вносили на розгляд, але його може вирішити тільки Верховна Рада», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що більшість державних резиденцій необхідно продати, а на бюджетному утриманні залишити тільки декілька резиденцій для проведення державних прийомів.