Тимошенко хвалиться, що у неї є запобіжник

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на підсвідомому рівні не виключає, що може повторитися ситуація зі створенням у парламенті широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

Однак, за її словами, “я не хочу в це вірити, що ці люди знову домовляться”.

Між тим, як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, “цьому є запобіжник. Ми всій партійній команді поставили чітке завдання - поборотися, щоб взяти 226 місць в парламенті”. “Тоді я знатиму, що національна коаліція буде створена за кілька годин”, - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також заявила, що якщо широка коаліція таки буде створена, то БЮТ, незалежно від того, скільки отримає місць у парламенті, піде в опозицію.