Литвин: хто контролює місцеву владу, той контролює і підрахунок голосів

Лідер Блоку Литвина, голова Верховної Ради 4-го скликання Володимир ЛИТВИН вважає, що "дострокові вибори 2007 року слід розглядати як п’ятий тур президентських виборів 2004 року".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив під час виступу в ефірі телеканалу "ВДТ-6" Вінницької обласної державної телерадіокомпанії.

"Все, що у нас відбувається в країні, - це протяжність подій 2004 року. Вибори 2006 року також були продовженням виборів Президента, адже на них продовжували з’ясовувати стосунки "помаранчеві" і "біло-голубі", - зазначив він.

В.ЛИТВИН вважає, що через постійні сварки "помаранчевих" і "біло-голубих" політичних сил в Україні продовжується розкол. "…У результаті того, що "помаранчеві" і "біло-голубі" не можуть поділити сфери впливу і Україну, Україна сьогодні продовжує розколюватись, і цей розкол поглиблюється", - сказав він.

На думку екс-спікера парламенту, після завершення виборів до парламенту, його переможці ініціюватимуть дострокові вибори до місцевих рад. "Як завершаться вибори до парламенту, "біло-голубі" або "помаранчеві", в залежності хто з них отримає перевагу на виборах, захочуть закріпити цю перевагу на дострокових виборах місцевих рад, орієнтуючись на президентські вибори. Бо той, хто контролюватиме місцеві органи влади, той буде контролювати процес підрахунку голосів на майбутніх виборах Президента", - зазначив він.