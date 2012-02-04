Філарет про газ, Лавру та Януковича
"Отакий братній народ"
Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТ вважає, що Росія несправедливо продає Україні газ за завищеними цінами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час прес-конференції.
“Ви знаєте - проблема газова, газової труби, проблема Криму, підвищення ціни на газ вдвічі порівняно з Європою. Оце такий братський народ. Німцям продають дешевий газ, а братам своїм удвічі дорожчий. І кажуть, що ми брати", - заявив партіарх ФІЛАРЕТ.
Водночас, на його переконання, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у газових переговорах відстоює інтереси українського народу.
Предстоятель УПЦ-КП також категорично проти передачі заповідників «Києво-Печерська Лавра» і «Почаївська Лавра» у підпорядкування УПЦ Московського патріархату.
За словами патріарха, він ознайомлений з відповідною ініціативою деяких народних депутатів: «Ми категорично проти цього. Ці депутати не розуміють наслідків цієї передачі», - сказав він.
Як зауважив патріарх ФІЛАРЕТ, може виникнути така ситуація, що майно Почаївської Лаври та Києво-Печерської Лаври буде належати Московському патріархату і РПЦ, тоді як самі ці храми увійдуть до єдиної української помісної церкви: «Тому ми будемо виступати до кінця і боронити Києво-Печерську Лавру і Почаївську Лавру і не дамо можливості передати у власність національні святині українського народу Російській державі».
При цьому патріарх ФІЛАРЕТ додав, що якщо ці святині стануть власністю Москви, то українських вірян взагалі на поріг не пустять.