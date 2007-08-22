Ющенко помолився за Україну і повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку до Житомирської та Рівненської областей та відбув до Києва.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, виступаючи на церемонії відкриття дитячого будинку сімейного типу у селі Гульськ на Житомирщині, В.ЮЩЕНКО наголосив, що підтримка та стимулювання усиновлення в нашій країні залишається одним із пріоритетів української влади. Глава держави зазначив, що протягом останніх півтора років у цій сфері спостерігається позитивна динаміка, так само, як і в питанні створення дитячих будинків сімейного типу.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що влада має всіляко підтримувати розвиток цієї галузі, зокрема, за його словами, йдеться про надання дитячим будинкам сімейного типу рівних прав із державними закладами в темі фінансування видатків на дитину.

У райцентрі Корець, що на Рівненщині, виступаючи перед громадою району, Глава держави зупинився на актуальних питаннях соціального та економічного розвитку України, зокрема йшлося про скасування депутатської недоторканності, обмеження пільг для представників влади, підготовку та проведення позачергових парламентських виборів тощо.

Також Президент України відвідав Корецький жіночий ставропігіальний Свято-Троїцький монастир, де взяв участь у молебні за Україну.