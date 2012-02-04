Янукович: Україна будуватиме відносини з РФ на паритетних засадах

Україна будуватиме свої відносини з Росією на паритетних засадах.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Мюнхені, коментуючи про свої переговори з державним секретарем США Хілларі КЛІНТОН.

Говорячи про взаємини з Росією В.ЯНУКОВИЧ зауважив: «Ми йдемо своїм шляхом, у нас є національна програма і ми будемо її виконувати».

При цьому він додав, що Україна намагатиметься будувати відносини з Росією на паритетних засадах.