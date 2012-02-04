Янукович: Україна будуватиме відносини з РФ на паритетних засадах
13:57, 04 лютого 2012Політика
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"Ми йдемо своїм шляхом"
Україна будуватиме свої відносини з Росією на паритетних засадах.
Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Мюнхені, коментуючи про свої переговори з державним секретарем США Хілларі КЛІНТОН.
Говорячи про взаємини з Росією В.ЯНУКОВИЧ зауважив: «Ми йдемо своїм шляхом, у нас є національна програма і ми будемо її виконувати».
При цьому він додав, що Україна намагатиметься будувати відносини з Росією на паритетних засадах.
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