Тимошенко: уряд буде створений за лічені дні
00:41, 23 серпня 2007Політика
768
Після перемоги демократичних сил на виборах
Після перемоги демократичних сил на парламентських виборах новий уряд буде створений за лічені дні. Про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила на мітингу у місті Бережани Тернопільської області, повідомили УНІАН у прес-службі блоку.
«Якщо ми переможемо, то навіть дня не потрібно для формування нової влади та активного початку роботи для формування нової країни», - сказала вона, нагадавши, що між БЮТ і «Нашою Україною» підписана угода на випадок перемоги демократичних сил, де чітко з’ясовані всі позиції.
Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що БЮТ буде або в коаліції з блоком НУ-НС, або - в опозиції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter