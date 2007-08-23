Тимошенко: уряд буде створений за лічені дні

Після перемоги демократичних сил на парламентських виборах новий уряд буде створений за лічені дні. Про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила на мітингу у місті Бережани Тернопільської області, повідомили УНІАН у прес-службі блоку.

«Якщо ми переможемо, то навіть дня не потрібно для формування нової влади та активного початку роботи для формування нової країни», - сказала вона, нагадавши, що між БЮТ і «Нашою Україною» підписана угода на випадок перемоги демократичних сил, де чітко з’ясовані всі позиції.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що БЮТ буде або в коаліції з блоком НУ-НС, або - в опозиції.