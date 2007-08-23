Що робити з мерами Києва і Харкова, та й взагалі з мерами

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО переконаний в тому, що Верховна Рада має законодавчо затвердити механізм можливого відкликання міських голів в разі, якщо проти їх подальшого перебування при владі висловиться 70% мешканців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в м. Первомайськ Харківської області.

«Потрібно запровадити механізм можливості відкликання міських голів у випадку 70% недовіри до них, якщо це покажуть соціологічні дослідження», - сказав він.

Наразі ж, як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, необхідно вирішити питання дострокового переобрання мерів Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та Харкова Михайла ДОБКІНА, які дискредитували себе на займаних посадах.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО не виключив, що з приводу дострокових виборів міських голів «двох українських столиць» буде прийнято окреме рішення ВР нового скликання.