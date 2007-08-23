1/3 українців готова ”підсадити” Януковича у крісло прем’єра (соцопитування)

32,9% українців хотіли б бачити на посаді прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, про що свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, Київським міжнародним інститутом соціології та службою “Соціс”.

Згідно з даними, оприлюдненими сьогодні на прес-конференції в УНІАН, 21% опитаних хотіли б бачити на цій посаді Юлію ТИМОШЕНКО.

Усі інші претенденти значно поступаються нинішньому прем’єру і лідеру БЮТ.

Зокрема, 4,8% українців не проти, щоб прем’єром став Юрій ЛУЦЕНКО, 3,4% – Володимир ЛИТВИН, 3,1% – Петро СИМОНЕНКО, 1,8% – Олександр МОРОЗ, 1,7% – Рінат АХМЕТОВ, 1,5% – Юрій ЄХАНУРОВ, 0,9% – Віктор БАЛОГА.

Не визначились зі своїми уподобаннями 24,4% респондентів.

Опитання проводилсь з 5 по 20 липня. У ньому взяли участь 11 тис. 075 виборців, похибка не перевищує 1%.