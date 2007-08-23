Плотніков має відповідь на звинувачення щодо тарифів на ЖКГ

Народний депутат V скликання, член парламентської фракції Партії регіонів Олексій ПЛОТНІКОВ заявляє, що в Україні вперше розроблена комплексна програма про структурні реформи в житлово-комунальному господарстві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, про це він заявив у своєму коментарі щодо програми реформування ЖКГ на 2007-2011 роки.

«Перш за все, варто зазначити, що програма спрямована на створення ефективнішої системи управління ЖКГ, а також на його демонополізацію», - зазначив О.ПЛОТНІКОВ.

Крім цього, за його словами, даний проект передбачає беззбиткову роботу підприємств і технічне переоснащення галузі. «Тут же - залучення інвестицій, а також співпраця з міжнародними фінансовими установами і донорськими організаціями», додав член Партії регіонів.

Крім того, підкреслив О.ПЛОТНІКОВ, уряд має намір створити фонд розвитку ЖКГ, який займатиметься кредитуванням проектів в цій сфері. Передбачається зниження витрати умовного палива на відпустку тепла, електроенергії і підігріву води.

Реалізація даної програми в цілому обійдеться в суму 100 млрд. грн., з них 33,7 млрд. грн. планується виділити з державного бюджету, зазначив він.

«Жодна політична сила, ні напередодні виборів, ні будучи при владі, не створювала подібної програми. Хоча ця програма дуже важлива тим, що громадяни стикаються з проблемами, пов`язаними з житлово-комунальними послугами, щодня. Вона буде відповіддю на необґрунтовані звинувачення в нашу адресу щодо тарифів ЖКГ», - підкреслив О.ПЛОТНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня уряд схвалив проект закону України «Про внесення змін до Закону «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2007-2011 роки».