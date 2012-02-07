Луценко дав зрозуміти, що прокуратура не бачить колоди у власному оці

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що підписав наказ про працевлаштування в МВС свого водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА на підставі висновків фахівців кадрових служб і департаментів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні під час допиту в Печерському районному суді м. Києва, відповідаючи на запитання сторони державного обвинувачення.

«Я не мав підстав його не підписувати, оскільки цей наказ був підготовлений та завізований фахівцями кадрових служб і департаментів. Саме за фаховість вони отримують зарплату. Перепитувати, чи вірно, відповідно до чинного законодавства, вони це робили, - це не входить до компетенції міністра», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи було йому відомо, що працівники Департаменту оперативної служби мають обмеження на появу в публічних місцях, у тому числі в судах, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що йому про це не було відомо, а якщо це дійсно так, то прокуратура сама скоїла злочин, викликавши на допит до суду кілька десятків працівників департаменту.

Звертаючись до представників прокуратури, екс-міністр додав: «До речі, до вашого відома, працівники ДОС не працюють в підпіллі, вони працюють, не одягаючи маски, не крадучись під каналізаціями».

Відповідаючи на запитання, чому на посаді міністра, він підписував накази про нагородження Л.ПРИСТУПЛЮКА, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що вручав нагороди сотням працівників внутрішніх справ, водночас, особисто Л.ПРИСТУПЛЮКУ - не вручав. Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що відповідні документи про заохочення подавалися та затверджувалися керівниками служб, де працювали ті чи інші працівники міліції.

«Відстежувати долю Л.ПРИСТУПЛЮКА є лише виключно хворобливою уявою слідчих прокуратури. Для мене головним було, щоб він надійно тримав кермо, і ми були там, де було треба, вчасно... Слідкувати, скільки нагород вручалося водіям міністра, - це точно не входило в коло моїх обов’язків», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Л.ПРИСТУПЛЮК є одним з обвинувачуваних у справі екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.

Ю.ЛУЦЕНКУ та Л.ПРИСТУПЛЮКУ було висунуто звинувачення у розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень і використанні підроблених документів.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.