У Римі підтримують висунення Тимошенко на Нобелівську премію

Міжнародна організація Альянс демократів, яка об’єднує партії та міжнародні організації, що сповідують та захищають принципи демократії, підтримує висунення кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО на отримання Нобелівської премії миру.

Ю.ТИМОШЕНКО «бореться за фундаментальні демократичні принципи та є символом сміливої боротьби проти усіх форм авторитаризму у світі», зазначається у прес-релізі на офіційному сайті Альянсу демократів.

«Незважаючи на фізичні та моральні тортури, Ю.ТИМОШЕНКО продовжує протистояти тоталітарному режиму Віктора ЯНУКОВИЧА», - наголошують в організації.

На думку Альянсу демократів, нагородження Ю.ТИМОШЕНКО Нобелівською премією миру у 2012 році стане внеском в демократизацію України, а також стимулює інші перехідні країни, говориться у прес-релізі.

Окрім того, Альянс демократів закликає Україну повернутися до інтеграції та співробітництва з ЄС.

Як відомо, штаб-квартира Альянсу знаходиться у Римі (Італія).