Гриценко: штучний паразит з ”повітря” заробляє до $1,5 мільярдів

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що в Україні сфера державних закупівель фактично паралізована і корумпована.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, про це він сказав сьогодні, перебуваючи з робочою поїздкою в Житомирі.

“Одним із ключових тестів, крім питання про депутатську недоторканність, для всіх політичних сил, які потраплять у парламент, є те, що вони не будуть служити собі, а українському народу, та неприйняття нового закону про державні закупівлі”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На переконання міністра оборони, ситуація, яка склалась з державними закупівлями, фактично стала проблемою національної безпеки України.

«І державної безпеки теж, адже паралізовані державні інститути, і економічної, оскільки більшість підприємств, які зав’язані на бюджет, стоять, а ті, які виготовили продукцію, не можуть її продати», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, це також проблема соціальної безпеки, оскільки від цього страждають люди, втрачаються робочі місця.

«Я як міністр не можу за наявності коштів протягом чотирьох місяців закупити пальне для нашої авіації. Тому що в Україні сфера державних закупівель фактично паралізована і корумпована. Той закон про державні закупівлі, який був схвалений, визнаний більш ніж 100 країнами економічного співробітництва і розвитку найбільшкорумпованим у світі», - наголосив він.

Також міністр зазначив, що гарна ідея контролю з боку громадської організації – Тендерної палати – за державними закупівлями абсолютно спотворена.

«З’явився штучний паразит на тілі держави. Тільки з “повітря” він заробляє за різними оцінками до 1,5 мільярдів доларів щороку – забирає з бюджету. З кожної державної закупівлі - за розміщення реклами, за так звані консультації та підготовку документів, я вже не говорю про те, про що кричить весь бізнес – “відкати”, тобто ці мільярди йдуть незрозуміло куди», - констатував А.ГРИЦЕНКО.

Він також зазначив, що протягом року правляча коаліція не внесла серйозних змін в систему державних закупівель.

«Я впевнений, що саме закон про державні закупівлі у новому парламенті буде ключовим. І якщо хтось не буде працювати над ним, значить, та політична сила не відстоює інтереси людей. Адже зараз мер міста не може заасфальтувати дорогу, керівник медичного чи освітнього закладу не може закупити того, що йому потрібно, а я як міністр оборони не можу закупити продукцію для армії. Це абсолютно неприйнятно», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.