Цушко гарантує порядок
13:24, 23 серпня 2007Політика
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Міністр розраховує на меншу кількість злочинів
Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО гарантує, що МВС забезпечить порядок під час святкування Дня Незалежності України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.
«Завтрашній день пройде чудово – безпеку забезпечимо», - запевнив В.ЦУШКО.
Він зазначив, що в свята і вихідні, згідно зі статистикою, зменшується кількість злочинів.
За словами міністра, по всій Україні забезпечувати правопорядок будуть 17 тисяч міліціонерів, з них 4 тисячі - в Києві.
В.ЦУШКО підкреслив, що такими силами МВС зможе без проблем забезпечити правопорядок.
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