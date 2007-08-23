Цушко гарантує порядок

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО гарантує, що МВС забезпечить порядок під час святкування Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Завтрашній день пройде чудово – безпеку забезпечимо», - запевнив В.ЦУШКО.

Він зазначив, що в свята і вихідні, згідно зі статистикою, зменшується кількість злочинів.

За словами міністра, по всій Україні забезпечувати правопорядок будуть 17 тисяч міліціонерів, з них 4 тисячі - в Києві.

В.ЦУШКО підкреслив, що такими силами МВС зможе без проблем забезпечити правопорядок.