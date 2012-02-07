На адресу Верховної Ради надіслали чорний порошок

У Запоріжжі співробітники пошти виявили в конверті на адресу Верховної Ради порошок невідомого походження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної санепідемстанції з посиланням на головлікаря Запорізькою облСЕС Анатолія СЕВАЛЬНЄВА, повідомлення про знахідку надійшло сьогодні із запорізької дирекції «Укрпошти».

«Конверт з порошком невідомого походження був виявлений співробітниками «Укрпошти» у відділенні сортування станції «Запоріжжя-1». Сьогодні ж конверт було доставлено в лабораторію особливо небезпечних інфекцій облсанепідемстанції. У лабораторії встановили, що в конверті, відправленому жителем Запоріжжя на адресу Верховної Ради України, знаходиться загорнута в папір речовина чорного кольору (зовні схожа на землю) – близько 2 грамів», - повідомили в облСЕС.

Проводиться комплекс досліджень невідомої речовини, результати якої, за даними прес-служби Запорізької облдержадміністрації, будуть отримані через 5 днів.